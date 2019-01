URGENT - Les juges de la CPI demandent la libération immédiate de Laurent Gbagbo

Ce mardi 15 janvier 2019, les juges de la Cour pénale internationale (Cpi) ont demandé la libération immédiate de l'ancien Président ivoirien Laurent Gbagbo. Selon eux, le Procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve. Il en de même pour Charles Blé Goudé...



Il est bon de préciser que la décision de remise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a été suspendue jusqu’au mercredi 16 janvier.



Le procureur pourrait annoncer sa décision de faire appel et les juges vont décider si cet appel doit être ou non être suspensif. En attendant Gbagbo et Blé Goudé retournent en cellule.