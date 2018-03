URGENT - Un mort et deux blessés dans un braquage en Casamance

Un individu mort et deux autres grièvement blessés. C'est le bilan du braquage armé survenu ce jeudi matin à Bassikan, dans la commune de Niassya (entre Ziguinchor et Oussouye). Une bande armée qui a bloqué le circulation pour dépouiller les passagers des véhicules de leurs biens s'est heurtée à la détermination d'un conducteur de moto jakarta qui a voulu foncer sur le barrage. Les individus armés ont ouvert le feu sur lui, avant qu'il ne percute un arbre et meurt sur le coup. Le personne qu'il supportait est grièvement blessé et admis aux urgence de l'hôpital régional de Ziguinchor.



L'autre blessé est un chauffeur de véhicule, qui a également tenté de forcer le barrage des malfrats avant d'essuyer des tirs de ces derniers. Il a été également admis aux urgences de l'hôpital régional de Ziguinchor.



Impossible de dire, pour le moment, si cette bande armée appartient au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc).