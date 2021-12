Un cluster au Barça: en plus de Lenglet Alves... Dembélé Umtiti et Gavi positifs

C'est l'hécatombe au FC Barcelone. Le club catalan annonce qu'Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti et Gavi ont été testés positifs au Covid-19.



Les trois joueurs vont bien et sont isolés à leur domicile, tout comme Clément Lenglet, Daniel Alves, Jordi Alba et Alejandro Balde, eux aussi testés positifs ces derniers jours. Une situation inquiétante alors que le Barça a rendez-vous à Majorque dimanche pour la reprise de la Liga, rapporte RMC Sport.