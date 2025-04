Un gardien en lumière : Bingourou Kamara nommé pour le prix UNFP en Ligue 2

Solide et régulier tout au long de l'exercice, Kamara a disputé 28 matchs et réalisé 7 clean sheets, contribuant activement au maintien de son club. Véritable muraille dans les cages paloises, il a su rassurer sa défense et s'imposer comme l'un des éléments clés du dispositif de Pau.

Formé à Strasbourg et passé par Montpellier, Kamara semble aujourd'hui retrouver tout son éclat. Cette nomination vient récompenser ses performances mais aussi son travail acharné depuis son retour en forme. Elle illustre également la montée en puissance des gardiens sénégalais à l'échelle européenne.

La cérémonie des Trophées UNFP, prévue en mai, déterminera si Kamara remportera cette prestigieuse distinction. Une récompense qui viendrait couronner une saison pleine et renforcerait un peu plus son statut de valeur sûre dans les buts.

Bingourou Kamara continue d'attirer les regards en France. Le gardien international sénégalais, auteur d'une saison remarquable avec le Pau FC, a été nommé pour le Trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 2.