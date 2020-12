Un nouveau décès enregistré dans les centres de redressement de Kara

Un décès de plus et de trop répertorié dans les centres de redressement de Kara. Sidy Kharachi Diagne, 54 ans, ex- pensionnaire desdits est décédé dans la nuit du jeudi 3 à vendredi 4 décembre 2020.



Célibataire sans enfants, il était interné au centre de redressement de Kara de Guédiawaye depuis un an, informe le journal Vox Populi.



Libéré par la gendarmerie dans un piteux état, il a finalement succombé à ses blessures. Sa famille attend les résultats de l’autopsie pour savoir quoi faire.



17 personnes seraient décédées au total dans ces centres de redressement. Le guide religieux Serigne Modou Kara a fait une déclaration jeudi soir pour présenter des excuses suite à la grosse polémique déclenchée par cette affaire.