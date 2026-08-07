Un tribunal américain bloque la construction de la salle de bal de Trump à la Maison-Blanche

Une cour d'appel fédérale américaine a bloqué vendredi le projet du président Donald Trump de construire une grande nouvelle salle de bal à la Maison-Blanche, ouvrant la voie à une possible bataille judiciaire devant la Cour suprême.



« Chaque président est un locataire temporaire, et non le propriétaire de la Maison-Blanche et de la résidence exécutive. Le président ne dispose d'aucune autorité constitutionnelle attribuée sur cette propriété, et n'en revendique aucune, qui est conçue et entretenue pour l'utilisation de tous les présidents, actuels et futurs, ainsi que pour le peuple américain », a déclaré la cour d'appel du circuit de Washington DC dans une décision rendue à la majorité de 2 voix contre 1, se rangeant du côté de la principale organisation américaine de protection du patrimoine historique.



« Le National Trust a démontré de manière convaincante que le Congrès n'a pas transféré à l'exécutif une autorité sans limite lui permettant de transformer, remodeler et reconstruire profondément la Maison-Blanche, la Maison du peuple, afin de répondre aux souhaits d'un président particulier », a écrit la cour dans son avis non signé.



La cour a également reporté l'application de sa décision de deux semaines, donnant ainsi à Donald Trump la possibilité de faire appel devant la plus haute juridiction du pays.