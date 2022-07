Une surprenante porte de sortie pour Georginio Wijnaldum, Harry Maguire ridiculisé à l'autre bout du monde

José Mourinho est fan d'un indésirable du PSG



Si le PSG s'est montré plutôt actif dans le sens des arrivées, c'est toujours aussi compliqué pour le club parisien de se débarrasser de ses indésirables. La faute à ces derniers qui ne souhaite pas quitter l'eldorado parisien. Mais certains joueurs ont la cote, notamment en Italie. C'est le cas de Georginio Wijnaldum. Comme l'explique le Corriere dello Sport, José Mourinho aimerait attirer le Néerlandais. D'après certains médias italiens, le club de la Louve pourrait passer à l'action. Un prêt avec une option d'achat à hauteur de 20 M€ est évoqué. Une aubaine pour le PSG qui cherche à alléger sa masse salariale tout en dégraissant son effectif.





La cote de popularité d'Harry Maguire au plus bas



Si Harry Maguire pensait laisser derrière lui sa mauvaise saison sous le maillot de Manchester United, les supporters des Red Devils semblent rancuniers et sont loin d'avoir la mémoire courte. En tournée en Australie, le capitaine mancunien a été sifflé à chaque touche de balle lors de la victoire 3-1 des hommes d'Erik ten Hag face à Crystal Palace. Comme le placarde le Manchester Evening News, «Harry Maguire a fait face à des huées». Pour le Daily Star, «Harry subit des abus à Oz». Ses coéquipiers sont montés au créneau pour demander aux supporters de cesser cet acharnement. «Laissez notre capitaine tranquille», relaye le Daily Mirror. Même à l'autre bout du monde, Harry Maguire n'est pas tranquille.



Place à la défense au Barça



Après s'être grandement renforcé en attaque, place à la défense désormais pour le FC Barcelone. Et la prochaine recrue devrait être César Azpilicueta. «Ça va tomber», lâche Sport dans son édition du jour. Montant du transfert : 5M€. Le club blaugrana veut que le défenseur rejoigne la tournée américaine cette semaine peut-on lire. Même son de cloche pour le Mundo Deportivo : «Azpilicueta, plus proche», est-il écrit. Dans ses pages intérieures, Sport précise que si les Blues venaient à bloquer l'opération, le Barça activera son plan B qui n'est autre que Caio Henrique de l'AS Monaco. Le média espagnol indique que le secrétaire technique des Culés à de très bons rapports avec le Brésilien.