United veut signer un traité de paix avec Cristiano Ronaldo, Barcelone est en euphorie pour Lewandowski

Erik ten Hag veut faire la paix avec son attaquant vedette, la signature de Lewandowski est un jour historique pour les Catalans et les derniers transferts officiels en Italie, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Erik ten Hag calme le ton avec CR7

D’après The Daily Telegraph Erik ten Hag veut faire la paix avec Cristiano Ronaldo. Quelques jours seulement après avoir critiqué Ronaldo et d'autres pour leur sortie prématurée «inacceptable» contre le Rayo Vallecano en match amical, et avoir exhorté l'attaquant portugais à se remettre en forme et à prouver sa valeur, le coach néerlandais a adouci son ton hier en conférence de presse. «Je suis très heureux avec Ronaldo. Nous avons un attaquant de premier plan, je suis vraiment heureux qu'il soit là, il fait partie de l'équipe», a-t-il lancé aux journalistes présents. Malgré ces affirmations de Ten Hag, le Telegraph écrit dans ses colonnes que Ten Hag a demandé à sa direction de faciliter le départ de Ronaldo avec un transfert gratuit «pour le plus grand bien de Manchester United». Selon AS, CR7 a un nouveau courtisan plutôt étonnant : Galatasaray. En fait, comme l’explique le quotidien espagnol, le portugais a liké un commentaire sur Instagram lui demandant de signer pour le club stambouliote. Et depuis, tous les supporters turcs ont lancé une campagne «Cristiano Ronaldo, viens à Galatasaray», un peu comme l’ont fait les supporters de l’OM il y a trois semaines. Le journaliste turc Ali Naci Küçük a confirmé la nouvelle selon laquelle il y avait eu des contacts entre Cristiano Ronaldo et le club. Mais Galatasaray n’a pas les moyens de payer son énorme salaire.



Lewandowski retourne le Camp Nou

C’était l’euphorie hier dans le Camp Nou, et pourtant, il n'y avait pas de matchs. 57 300 personnes se sont rendues dans le stade de Barcelone pour suivre la présentation officielle de Robert Lewandowski. Même s’il n'a pas atteint le record de la présentation d'Ibrahimovic, qui a réuni 60 000 personnes en 2009, c’est un «jour historique» pour Laporta. Pour les Barcelonais, le Clasico est déjà joué comme le titre AS ce samedi. «Je suis prêt à affronter Madrid. Je sais comment jouer contre eux», a déclaré le Polonais. Mais bon, comme l’écrit si bien Sport dans ses pages intérieures, même si Lewy fait naître plein d’espoir dans le cœur des supporters catalans, il y a de nombreuses choses à régler sur le plan financier. Le président barcelonais est optimiste, tout est «planifié» selon ses mots. En tout cas, c’est la «Lewymania» en Catalogne comme on peut le lire sur la première page de Mundo Deportivo.



L'AS Roma finalise le mercato

On va parler des dernières annonces officielles qui ont été faites sur le mercato. Comme on peut le voir sur la première page du Corriere Dello Sport, Georginio Wijnaldum a signé à la Roma. Avec l'échéance de la Coupe du monde 2022 qui se profile en novembre, le milieu néerlandais a consenti à de lourds efforts financiers pour rejoindre une équipe pouvant le relancer. Il a fait un choix malgré tout ambitieux en rejoignant le club de la capitale italienne sous la forme d'un prêt avec option d'achat estimée à 8 millions d'euros. L'international oranje de 31 ans s'est dit ravi de découvrir la Serie A. Puis Jordan Veretout est officiellement un joueur de l’OM depuis hier soir. Selon nos informations, il s'agit d'un transfert sec et non pas d'un prêt avec option d'achat. Le montant est estimé à 11 M€. «Je vais me battre pour gagner des titres» a déclaré l’ex de la Roma devant les journalistes pendant sa présentation.