Urgent - Présidentielle Guinée : Cellou Dalein Diallo se proclame vainqueur dès le 1er tour

L'opposant Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) s'est proclamé vainqueur de la présidentielle de Guinée du dimanche (18 octobre 2020).



"Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le scrutin du dimanche 18 octobre, mais au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection présidentielle", a déclaré le candidat

de l'UFDG face à la presse et qui a invité ses compatriotes "épris de paix et de justice à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie".