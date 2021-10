Usine bène Tally : Il agresse son voisin qu'il accuse de viols répétitifs

L. Thiam, qui souffrirait de troubles mentaux, a été condamné à trois reprises. Domicilié à Usine Bène Tally, l’homme âgé de la trentaine a profité de son état de santé pour sévir dans la délinquance.



D’après « Rewmi Quotidien », il serait impliqué cette fois dans une affaire d'agression. La présumée victime, T. A. Sall a affirmé aux enquêteurs, qu’il a passé un sale quart d'heure la nuit des faits. Expliquant les faits, il a déclaré avoir croisé son bourreau dans la rue, avant qu’il ne l’asperge de diluant et lui administre des gifles. Ne s’arrêtant pas là, L. Thiam l’a délesté de ses 69.000 francs et cassé son portable.



Interrogé sur les accusations portées à son encontre, le sieur Thiam a rétorqué qu'il voulait se venger du plaignant qui dit-il, le violait durant son enfance.



Inculpé pour vol commis la nuit avec violence et dommage à la propriété d'autrui, le prévenu s’est rétracté devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. « T. A. Sall est un voisin. Nous n'avons jamais eu de problème », a-t-il assuré au juge.



Le représentant du Ministère public a requis l'application de la loi. Pour la défense, il y a un doute quant au déroulement des faits, mais aussi sur la culpabilité du prévenu.



« On ne sait pas ce qui s'est exactement passé. Si la partie civile avait subi autant de préjudices, elle allait comparaître », a estimé Me Michel Ndong. Ce dernier a demandé au juge de tenir compte de l'état psychique de son client et de le relaxer, à défaut, de lui faire une application bienveillante de la loi.



Au terme de sa plaidoirie, le président du tribunal a relaxé le prévenu.