Utilisation du fonds force covid-19: Mansour Faye et Matar Bâ doivent toujours des pièces justificatives au comité de suivi

Le comité de suivi du Fonds forces covid-19 peine à boucler son rapport, car elle est toujours en attente des pièces justificatives de certains départements ministériels dont celui du Développement communautaire, dirigé à l'époque, par Mansour Faye, beau-frère du chef de l'État et le ministère des Sports avec à sa tête Matar Bâ.



« Nous avons visité plus de 23 ministères qui ont été concernés par l'utilisation du fonds covid19. Mais, il se trouve que le ministère du Développement communautaire et celui des Sports n'ont pas encore versés les pièces justificatives. Il y a aussi la DER (délégation à l'entrepreneuriat rapide qui n'a pas versé », a dit sur la Rfm, le vice-président de commission résilience sociale, Pape Diop.



Il a fait savoir que d'autres institutions dont le ministère de l'emploi seront visitées demain lundi pour pouvoir présenter les pièces justificatives. Pape Diop a regretté sur la Rfm, le fait que les différentes rencontres avec le ministère du Développement communautaire n'ont pas pu régler le problèmes, sans donner les raisons.



Le Comité de suivi du fonds force covid-19 doit rédiger un rapport pour édifier les Sénégalais sur les 628 milliards FCFA dépensés dans le budget de 1.000 milliards FCFA. Pape Diop a fait savoir qu'il y a eu des dépenses décaissables et des dépenses non décaissables.