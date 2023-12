Verdict du Tribunal d'instance de Dakar: Sonko glorifie Dieu et remercie ses avocats et sympathisants

Gloire à Dieu, l’Unique !

— Ousmane Sonko (@SonkoOfficiel) December 14, 2023



Après des semaines d’incertitude suite au renvoi de la Cour suprême du dossier vers le Tribunal d’instance de Dakar, Ousmane Sonko est à nouveau réintégré sur les listes électorales, c’est-à-dire qu’il peut à présent retirer ses fiches et démarrer sa collecte de parrainages en vue de la présidentielle prévue pour février.Depuis sa cellule à la prison du Cap Manuel, le Maire de Ziguinchor et leader du Parti dissous, Pastef, via ses Réseaux sociaux, rend grâce et remercie le peuple pour son soutien infaillible.« Gloire à Dieu, l’Unique ! Honneurs à mes dévoués, brillants, désintéressés et loyaux avocats ! Reconnaissance infinie à ce formidable peuple sénégalais ! Remerciements à tous nos soutiens africains et étrangers ! Que la paix et la bénédiction divine inondent notre pays. Focus 2024, SonkoPresident2024 », lit-on sur le post de Sonko.