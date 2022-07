Vexé par le rejet de son mouton de Tabaski par Sonko, Doudou Ka parle d’aveu de faiblesse

Le Directeur de l’AIBD et non moins responsable du parti au pouvoir, l’Alliance pour la République (Apr) a envoyé un mouton de Tabaski à l’opposant et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko. Un mouton qui lui a été renvoyé par le destinataire avec qui il n’entretient pas les meilleures relations du monde.



Sûrement vexé par ce geste, Doudou Ka fait un tweet pour dénoncer ce qu’il décrit comme un aveu de faiblesse.



« L’esprit de responsabilité ne se décrète pas. #SonkoOficiel a refusé le mouton que j'offre à mon maire de #Ziguinchor à chaque #tabaski. C'est son droit. Mais quel mauvais coup à l’humanisation de la politique. Un aveu d’une faiblesse qui mélange courtoisie et rivalité politique », a-t-il écrit sur le réseau social.



Pour rappel, lors de la période préélectorale des Locales, Ousmane Sonko et ses hommes ont été plusieurs fois attaqués par des éléments supposés appartenir à Doudou Ka.