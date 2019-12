Vidéo - Akon renonce à sa candidature à la présidentielle américaine: "Si je deviens président, je ne pourrais plus sortir d'album"

Le chanteur américain d'origine sénégalaise renonce à son ambition de se présenter à la présidentielle américaine prévue de novembre 2020. C'est sur le plateau "A L'Affiche" de France 24 qu'il a fait cette annonce.



"J'y ai pensé sérieusement. Je me suis inscrit, j'ai monté une équipe de campagne. Tout était prêt. Après je me suis dit. Si je suis candidat là maintenant à cet âge, je suis trop jeune pour ne plus sortir d'album. Et si je deviens Président, je ne pourrais plus sortir d'albums", a-t-il expliqué