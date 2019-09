Vidéo - Assassinat de Me Seye: Pape Ibrahimla Diakhaté revient à la charge et accuse Wade et Clédor Sène

Décidément, on en aura jamais fini avec l'affaire de l'assassinat de Me Seye, le président du conseil constitutionnel tué en 1993, avant la proclamation des résultats de l'élection présidentielle d'alors. L'un des suspect, Pape Ibrahima Diakhaté, est revenu à la charge ce vendredi 6 septembre 2019, en accusant Me Abdoulaye Wade d'être le commanditaire dudit meurtre. Il n'épargne pas non plus son présumé complice Clédor Sène. selon lui, ce dernier fait chanter le "Pape du Sopi" dans cette affaire.



En 2014, il avait fait une interview du genre au quotidien Grand Place (qui ne paraît plus) en faisant quasiment les mêmes déclarations. Regardez un extrait de son entretien avec Seneweb !