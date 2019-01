Violence pré-électorale : la MOE va soulever la question avec les différents candidats

La Mission d’Observation des Élection au Sénégal (MOE) qui a déjà déployé 28 des 100 observateurs attendus au Sénégal, compte soulever la question des violences pré-électorales avec les différents candidats à l’élection présidentielle du 24 février 2019.



Selon Elena Valentiano responsable des politiques extérieures, une rencontre se fera avec les différents candidats avant la tenue des élections. « D’abord, il y a un message général, qui est de communiquer. Tous les acteurs politiques devraient faire un effort pour qu’en effet, le processus soit paisible. Nous allons soulever le sujet avec nos interlocuteurs », a-t-elle précisé.



Poursuivant ces propos, Elena Valentiano de rassurer : « Pour l’instant, nous démarrons nos réunions avec les candidats, mais aussi avec l’administration électorale et le gouvernement. Nous essayerons de faire de notre mieux pour que ce message de non-violence, de tranquillité soit passé aux interlocuteurs, aux citoyens et citoyennes du Sénégal ».



La MOE de l’UE a pour mandat d’effectuer une évaluation approfondie, impartiale et à long terme du processus électoral au regard des normes internationales pour des élections démocratiques.