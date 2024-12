Violences contre l'USM Alger : le Jaraaf sanctionné de quatre matchs à huis clos et 31 millions de FCFA d'amende

Réuni le 19 décembre 2024, l'organe disciplinaire de la CAF a décidé de sanctionner le Jaraaf de Dakar pour les incidents survenus lors de son match en Coupe CAF face à FUSM Alger, le 8 décembre dernier, au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Le club de la Médina jouera ses prochains matchs à domicile à huis clos et écope d'une amende de 50 mille dollars, plus de 31 millions de FCFA.



Selon les sources du journal L'Observateur, le jury disciplinaire de la Confédération africaine ricaine de football a notifié au club dakarois et à la Fédération sénégalaise de football (FS) l'obligation de jouer à huis clos ses quatre prochains matchs, dont deux sursis, en compétition interclubs de la CAF.



Le club de la Médina a trois jours pour interjeter appel.



Les deux matchs en sursis seront automatiques si le Jaraaf récidive durant les douze prochains mois. Et pour couronner le tout, une amende de 50 mille dollars soit 31,5 millions FCFA a été prononcée. Mais la moitié, c'est-à-dire les 15,7 millions FCFA, ne sera payée que si la formation de la Médina est reconnue coupable d'un incident similaire pendant ladite période (1 an), rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Le club dispose de 60 jours pour payer l'amende à compter de la date de notification de la décision.