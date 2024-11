Violences électorales : Moundiaye Cissé dénonce l’inaction de l’État et appelle à des mesures fermes contre "l'impunité"

Moundiaye Cissé, Directeur exécutif de l'ONG 3D, a dénoncé la gestion des violences électorales, pointant du doigt la « défaillance de l'État », qui, selon lui, aurait dû réagir fermement dès les premières altercations durant la campagne. Il appelle à mettre fin au « sentiment d'impunité » qui favorise les vengeances et les règlements de comptes.



« L'État doit rester fort et prendre des mesures dissuasives, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Il devrait procéder à l’arrestation de toutes les personnes impliquées pour empêcher que la violence perdure, même après la campagne », a déclaré Moundiaye Cissé sur Sud FM.



Il a ajouté : « Lorsque l'État est faible, c'est la loi du talion qui s'installe, ce qui signifie que la justice n'a pas pleinement joué son rôle. »



Selon lui, le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice devraient envoyer un signal fort en démontrant que l’impunité ne sera pas tolérée et que nul n'est au-dessus des lois. « Les autorités doivent procéder à des arrestations de toutes les personnes impliquées dans ces violences, quel que soit leur camp politique », a-t-il précisé.



Moundiaye Cissé a également souligné que les opérations de contrôle doivent être générales et non sélectives pour montrer l’impartialité de l’État.



Enfin, il appelle les leaders politiques à prendre leurs responsabilités et à transmettre des messages de paix.