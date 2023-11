Violences faites aux femmes: plus de 200 cas recensés entre janvier et novembre 2023 à Ziguinchor

Les violences exercées sur la gente féminine prennent de plus en plus de l’ampleur, malgré les sanctions instaurées et les cris de cœurs des associations féministes. En ce 25 novembre, reconnu comme étant la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la coordonnatrice de la Boutique de droit de Ziguinchor, Ndeye Astou Goudiaby a, dans un reportage réalisé par nos confrères du Groupe Médias du Sud, révélé que la région de Ziguinchor a enregistré plus de cas entre janvier et novembre 2023.



Ndèye Astou Goudiaby a fait une revue des données pour la période couvrant 11 mois. L’analyse a tenu compte des violences physiques, économiques et sexuelles. « 68 violences physiques ont été révélées, 52 violences économiques , entre janvier et novembre 2023. A ces violences, s'ajoutent les cas de violences psychologiques qui sont au nombre de 68 », confie la coordonnatrice. Elle a déclaré aussi qu’entre janvier et novembre 2023, 18 cas de violences sexuelles ont été enregistrés, dont 14 cas de viol et 04 grossesses précoces à Ziguinchor. Ces chiffres démontrent l'ampleur de ce phénomène dans cette région où il semble impérieux d’intensifier la lutte.