Violences sur sa locataire : un ex-commandant de gendarmerie condamné à 2 mois de prison ferme

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire opposant Ousseynou Ba, ancien commandant de brigade de gendarmerie, à sa locataire Anna Diouf. Reconnu coupable de « coups et blessures volontaires, violences et voies de fait », le sieur Ba a été condamné à deux (2) mois de prison ferme et à a versé la somme de 2,5 millions de francs CFA en guise de dommages-intérêts.



Jugé le jeudi 17 avril 2025, Ousseynou Ba a été relaxé des délits de menaces de mort et de vol, pour lesquels il comparaissait également. Mais les faits de violences à l'encontre d’Anna Diouf, commerçante, ont été jugés établis.



Selon les éléments retenus par le tribunal, le différend est né d’un litige locatif. Les Échos raconte qu’Anna Diouf, installée dans un appartement à Guédiawaye, aurait été sommée de quitter les lieux sans préavis. En tentant de négocier à l’amiable, elle se serait heurtée à une réaction brutale de l’ancien gendarme, qui l’aurait insultée, giflée et rouée de coups, lui causant des blessures visibles au visage, au nez et aux bras, rapporte le journal.



Un certificat médical a confirmé une incapacité temporaire de travail de 15 jours. Par la suite, elle a constaté que la serrure de son appartement avait été changée et que ses effets personnels, dont des bijoux en or et des perruques d'une valeur estimée à plus de 2,7 millions de F CFA, avaient disparu. Un huissier de justice a été mandaté pour constater les faits.



À la barre, l’ancien homme de tenu a nié les accusations de vol et de menace de mort, affirmant avoir lui-même été agressé par Anna Diouf et son courtier, Saliou Yade. Il a déclaré que « la locataire refusait de payer le loyer dû, ne souhaitant régler que les 18 jours de séjour, et que la confrontation aurait dégénéré. » Il a indiqué avoir des blessures au cou et à l'épaule.



Finalement l’ancien commandant de brigade de gendarmerie a été condamné à deux mois de prison ferme pour « coups et blessures volontaires, violences et voies de fait au préjudice de sa locataire » et à a versé la somme de 2,5 millions de francs CFA en guise de dommages-intérêts.