Violentes manifestations au Sénégal: Macky Sall invité à s'adresser à la nation

Le fondateur de Afrikajom Center, Alioune Tine exprime ses graves et sérieuses préoccupations face à la crise politique, démocratique et des droits humains, d'une extrême complexité caractérisée par une polarisation de plus en plus radicale de l'espace politique et sociale sénégalais avec l'escalade de violences inouïes de toutes natures en passe de transformer le pays en tas de ruines. Il a invité le président Macky Sall à s'adresser à la nation.



« Le cycle infernal de l'usage de moyens d'état non conventionnels et de réponses politiques non conventionnelles marquées par la répression sans concession, le gazage des manifestants, les arrestations et détentions tous azimuts de militants de l'opposition, de journalistes et d'activistes et en face l'appel à la résistance et à l'insurrection ont fini par installer un climat de guerre civile larvée qui menace de déflagration l'état, la République et les institutions, aggrave la vulnérabilité et compromet sérieusement la sécurité dans un climat sous-régional miné par les conflits armés djihadistes », dit M. Tine dans un communiqué.



Afrikajom Center estime, qu'au regard de la gravité de la situation politique du pays et des risques sérieux de basculement du pays dans l'incertitude, il faut «absolument trouver d'urgence les solutions politiques appropriées pour un retour rapide à la paix et à la sérénité ».



Le Président de la République Macky Sall, Gardien de la Constitution doit « d'urgence s'adresser à la Nation pour proclamer solennellement un discours qui apaise, qui réconcilie et restaure la confiance avec tout le peuple sénégalais, ajoute-t-il, l'appelant à user de son Autorité et de son leadership pour faire œuvre de clémence en libérant tous les détenus politiques ».



Pour M. Tine, le Président de la République doit se faire violence pour engager des consultations politiques avec tous les leaders politiques de l'opposition, y compris avec Ousmane SONKO, et de la société civile comme lors de la covid-19.



« Ces consultations politiques devraient permettre rapidement si les bonnes décisions sont prises par le Président de la République de créer toutes les conditions de succès d'un dialogue national inclusif qui réunirait toutes les composantes de la société politique et de la société civile du pays et favoriserait toutes les conditions pour diagnostiquer

collectivement et trouver ensemble les remèdes appropriés après une revue politique du Pacte Républicain et des conditions de réalisation d'une réconciliation nationale, car il faut absolument faire société, pour faire la paix », explique-t-il.



Le Président de la République doit « user de son pouvoir pour que les droits civils et constitutionnels de Ousmane SONKO, Président de PASTEF soient respectés, et que le blocus établi chez lui soit levé et qu'on lui permette de rencontrer ses visiteurs, notamment ses avocats, les membres de son parti et de sa coalition politique ».



Tine estime que Khalifa SALL président de la coalition TAXAWU SENEGAL et Karim WADE, président de la coalition WALLU SENEGAL doivent également retrouver tous leur droits civils et politiques.



Afrikajom Center appelle Ousmane SONKO et l'ensemble des leaders de l'opposition du Sénégal à « lancer immédiatement un appel à leurs partisans pour mettre un terme aux manifestations sur toute l'étendue du territoire et à répondre à la consultation nationale pour une sortie rapide et apaisée de la crise qui mine le pays ».



« La crise qui secoue le Sénégal depuis 2021 et qui a fait maintenant plus de trente (30) morts, dont neuf (09) enregistrés dans la journée du 1er Juin 2023, avec des dégâts matériels incommensurables, doit absolument trouver dans les meilleurs délais une solution politique pour sauver le Sénégal de la déflagration et du chaos », regrette Alioune Tine.