Visite à Médina Baye : « Baye Niass est une référence pour moi, il est plein de connaissances, c’est un Soufi »,(Diomaye)

En prélude du Maouloud prévu ce dimanche 15 septembre 2024, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s’est rendu ce mercredi à la Cité religieuse de Medina Baye. S’exprimant à l'Esplanade Mawlid Naby, le Président Diomaye a démarré son discours par les salutations.



Poursuivant, le Chef de l’Etat de déclarer : « J’éprouve beaucoup de respect et d’admiration pour Baye Niass. Mes proches le savent et sont conscients de cela, Baye Niass est une référence pour moi, de par ses écrits et enseignements dans la Fayda au Sénégal et au-delà de nos frontières qui attestent son patriotisme d’un côté et son panafricanisme de l’autre. Baye Niass était un grand homme plein de connaissances, un soufi ».



Évoquant le problème d’infrastructures dans la cité sainte, le Président Diomaye a également promis de tout faire pour apporter des solutions, réitérant sa demande au Khalife, Cheikh Mahi Niass de prier pour la réussite des projets du gouvernement. Le Président Bassirou Diomaye a aussi sollicité des prières auprès du Khalife de Médina Baye pour la paix et la stabilité du pays.