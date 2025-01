Visite à Touba : L’ambassadeur du Vatican au Sénégal séduit par le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim

L’ambassadeur du Vatican au Sénégal, Mgr Waldemar Stanisław Sommertag, a rendu visite, hier, lundi, au khalife général des mourides. Lors de cette rencontre, il a exprimé sa profonde admiration pour le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, qu’il a également eu l’opportunité de découvrir, informe Le Soleil.



La même source rapporte que suite à son audience avec le patriarche de Darou Minane, la délégation s’est rendue au complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Sur place, le religieux a exprimé son admiration pour l’infrastructure. « C’est très joli, ce très grand complexe avec déjà ses grands résultats. C’est à admirer avec tous les bâtiments qui sont en construction », s’est-il confié.



L’université joue un rôle crucial, affirme-t-il, car l’éducation et la formation doivent aller de pair. Et, poursuit-il, il incombe aux représentants religieux de transmettre les valeurs fondamentales essentielles à une éducation de qualité.



Selon lui, il est primordial que les générations futures bénéficient d’une solide formation. Ainsi, il a demandé à Dieu « toute la lumière nécessaire pour l’accomplissement de cette mission de l’éducation et de la formation de toutes les religions ».