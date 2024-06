Visite du secrétaire d'Etat aux coopératives et à l'encadrements paysans : "ce marché est spécifique et particulier pour nous" (Dr Alpha Ba)

A une semaine de la Tabaski, le marché est bien approvisionné en moutons. A Dakar comme à l'intérieur du pays les points de vente sont fournis à suffisance. Pour constater de visu cet état de fait, le secrétaire d'Etat aux coopératives et à l'encadrement paysans, Alpha Ba s'est rendu à Dahra Djolof.

Arrivé au foirail de Dahra Djolof, monsieur Ba s'est réjoui du bon approvisionnement des points de vente dans cette localité. Sur place la production locale est satisfaisante d'après lui. "Ce marché est spécifique et particulier pour nous. Pourquoi? Parce que c'est l'un des marchés qui concentre la principale production locale. Et nous savons que l'une des ambitions de l'Etat du Sénégal, c'est d'aller vers la souveraineté alimentaire. Et nous ne pouvons pas parler de souveraineté alimentaire sans parler de souveraineté de moutons et quand nous parlons de souveraineté de moutons c'est pas seulement alimenter le marché en période de Tabaski mais aussi alimenter les besoins nationaux de manière continuelle".



A Dahara Djolof, le dispositif sécuritaire est également amélioré pour décourager les voleurs. Sur ce, déclare monsieur Ba, "pour cette année, nous avons vu toute la coordination du préfet et des autorités administratives. La gendarmerie a mis en place un très bon dispositif. Ce qui a permis d'éliminer, je ne dirai pas tous les cas de vol de bétail mais au moins de les limiter".



La santé animale est le point soulevé par les éleveurs. Qui, après avoir magnifié cette visite de Alpha Ba, lui ont fait part de la nécessité d'accentuer des efforts sur la santé animale. Le président de la maison des éleveurs de Linguère, Mamadou Bokhoum Sow, de déclarer, "la maladie du bétail nécessite un suivi. Car cela a des répercussions sur le bétail et ça vous l'avez remarqué. C'est pourquoi nous sollicitons l'appui de l'Etat et des services compétents". Dans la foulée, monsieur Ba a annoncé un appui de 60 tonnes d'aliments de bétail destinées aux éleveurs de Dahra Djolof.