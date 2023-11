Yaya Touré quitte le Standard de Liège pour l’Arabie saoudite

L’ancien international ivoirien, Yaya Touré s’en va lui aussi en Arabie saoudite. Entraîneur adjoint de Carl Hoefkens depuis le début de la saison, l’ancien international ivoirien va rejoindre son ex-entraîneur à Manchester City, Roberto Mancini, sélectionneur des Faucons verts depuis fin août dernier.



Une nouvelle aventure pour celui qui a fait ses griffes dans le monde du coaching à l’Olimpik Donetsk (Ukraine), l’Akhmat Grozny (Russie) et chez les jeunes de Tottenham.



«Notre coach assistant a décidé de rejoindre le staff de l’équipe nationale d’Arabie saoudite où il retrouvera comme coach principal Roberto Mancini qui avait été son entraîneur entre 2010 et 2013 à Manchester City. Le Standard de Liège remercie Yaya pour sa contribution durant ces derniers mois et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle», peut-on lire dans le communiqué des Standardmen.