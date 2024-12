Yeumbeul Sud : une élève de 16 ans piégée et violée par son copain pour 3000 Fcfa

F. Diagne, jeune ferrailleur, a été déféré au parquet, hier lundi 9 décembre 2024. Le jeune homme âgé de 18 ans est poursuivi pour détournement de mineure suivi de viol contre une élève qu’il a connu sur le réseau social Tik-Tok.



En effet, F. Diagne avait effectué un transfert d’argent d'un montant de 3 000 Fcfa à sa copine âgée de 16 ans afin qu’elle vienne à sa rencontre. La fille a quitté ainsi Mbour dans la nuit pour se rendre à Yeumbeul où elle sera séquestrée et violée par le jeune garçon.



Selon le journal L’Observateur, il y a quelques semaines, que la jeune fille du nom de M.D.B. Sène, résidant au quartier Médinatoul Salam de Mbour, faisait la connaissance, à travers le réseau social Tik-Tok, du jeune ferrailleur F. Diagne qui habite Yeumbeul-Sud (banlieue de Dakar).



Depuis Tik-Tok, une relation amoureuse s’est installée à la suite de leurs échanges réguliers.



Cependant, leur relation connaîtra un nouveau tournant bouleversant, lorsque le jeune garçon a transféré 3 000 Fcfa à l’élève en lui demandant de le rejoindre à Yeumbeul. « C’est le moment de venir me rendre visite après tout ce temps passé à discuter à travers Tik-Tok », a-t-il soufflé à la jeune fille, qui n’a ménagé aucun effort pour le retrouver à l’insu de son père.



Dans la nuit du jeudi 28 novembre 2024, elle paie le transport et débarque dans la soirée à Yeumbeul où elle est accueillie par le ferrailleur qui l'installe dans la chambre d'un ami.



À sa grande surprise, l'élève qui pensait effectuer une simple visite de courtoisie a été contrainte de passer la nuit avec le ferrailleur. Ainsi, elle a été soumise à une série de viols avant d'être libérée au petit matin du vendredi 29 novembre.



Craignant de se faire bastonner par son père, l'élève s’est rendue au petit matin du vendredi, chez sa tante à Fatick, après que son petit ami lui ait remis le billet pour le retour.



Toujours d’après la même source, pendant qu'elle se trouvait à Fatick, son père à Médinatoul Salam, constatant son absence de la maison, interroge les occupants et fouille tout le quartier, en vain. Au téléphone, sa fille ne répond plus.



Mais grâce à l’utilisation d’un numéro inconnu, elle tombe dans le piège, décroche avant, d’expliquer à son père qu'elle se trouve à Fatick au domicile de sa tante. Une fois sur place, elle a raconté à son père les raisons de sa fugue.



À la suite de cela, le père débarque le mercredi 04 décembre 2024 à Yeumbeul, accompagné de sa fille. Le pater se rend directement à la police de la localité pour narrer la mésaventure de cette dernière.



Ainsi, tous les détails donnés par la fille lors de son audition ont permis aux policiers-enquêteurs de retrouver le domicile du jeune ferrailleur F. Diagne, âgé de 18 ans.



Ce dernier est ainsi cueilli et conduit à la police ainsi que l'ami qui lui avait prêté sa chambre lors de la fameuse nuit du jeudi 28 novembre 2024. Une réquisition adressée au chef du centre de santé de Yeumbeul et à un gynécologue obstétricien officiant dans le même centre, a confirmé la conjonction sexuelle avec notamment des ''lésions..."



Pour répondre de son acte, le jeune ferrailleur F. Diagne a été déféré au parquet, hier lundi pour détournement de mineure suivi de viol, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.