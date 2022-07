Ziguinchor: YAW promet la justice aux victimes de la manifestation du 17 juin

Idrissa Goudiaby et Alexis Diatta ont été tués respectivement à Ziguinchor et à Bignona (sud) lors des manifestations du 17 juin dernier de la coalition Yewwi Askan Wi. La conférence des leaders de ladite coalition qui s'est rendue hier-mardi chez les familles des victimes a décidé de porter le combat pour que toutes les personnes impliquées soient poursuivies.



"Il faut que ce régime apprenne à respecter la vie humaine. La coalition ne néglige aucun moyen pour soulager les familles des victimes. Que cela soit l’organe des Nations-Unies, les organisations des droits de l’homme ou toutes les voies de recours internes, Yewwi compte porter le combat pour que toutes les personnes impliquées soient poursuivies", ont soutenu Khalifa Sall et Compagnie.



Dénonçant "le régime mortifère" orchestré par Macky Sall, la coalition Yewwi Askan Wi se dit indigné de "l’indifférence des autorités étatiques" face à cette situation.