Ziguinchor : cinquième cambriolage au CEMT Amical Cabral, le principal dénonce l'insécurité

Pour la cinquième fois, le Collège d'enseignement moyen technique (CEMT) Amical Cabral, situé dans le quartier de Kandialang à Ziguinchor, a été la cible de cambrioleurs. Les malfaiteurs, toujours en fuite, continuent de semer l’inquiétude dans cet établissement, déjà éprouvé par une série de vols.



Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 décembre 2024, les cambrioleurs ont de nouveau frappé, informe Libération. Selon Edouard Tommy, principal du CEMT, les assaillants ont forcé la porte principale de l’administration avant de s’introduire dans les bureaux du principal et du gestionnaire. "Ils ont tout mis à sac, brisé le coffre-fort et les armoires. Heureusement, ils n’ont pas trouvé d’argent cette fois-ci", a-t-il déclaré.



Ce n’est pas la première fois que le collège est visité par des malfaiteurs. Les premiers cambriolages remontent aux 16 et 17 novembre derniers, lorsque 17 ordinateurs avaient été emportés. Une autre intrusion avait conduit à la disparition de trois ordinateurs supplémentaires dans le bureau du principal. Malgré les plaintes déposées auprès des forces de l’ordre, aucune avancée significative n’a été enregistrée.



"Nous avons tout signalé, mais on nous répond que l’enquête est en cours. Pendant ce temps, les malfrats continuent de roder autour de l’établissement", déplore M. Tommy, pointant du doigt l’insécurité grandissante.



Appel aux autorités



Le principal du CEMT a profité de l’occasion pour interpeller les autorités académiques et les forces de l’ordre. "Notre collège ne dispose pas de vigile. Nous ne pouvons plus travailler dans ces conditions d’insécurité. Nous demandons au ministère de tutelle de trouver une solution rapide et efficace à ce problème", a-t-il insisté.



M. Tommy a également rappelé un incident tragique survenu il y a quelques années : l’agression mortelle d’un gardien de l’établissement par des malfaiteurs. Cette situation récurrente met en lumière les carences en matière de sécurité dans plusieurs établissements scolaires de la région.



Pour rappel, le lycée de Diouloulou avait également été cambriolé et saccagé il y a moins de quatre mois, pour la troisième fois.