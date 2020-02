Ziguinchor: les étudiants manifestent pour dénoncer le non respect des engagements pris par l’Etat

Les étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor, au sud du Sénégal, ont manifesté leur mécontentement dans la rue ce lundi 03 février 2020. Ils ont marché sur cinq (5) Kilomètres pour dénoncer l’achèvement des chantiers en cours et le nombre pléthorique d’étudiants orientés dans cette institution.



« Livrez nous nos chantiers ! Ministre incompétent ! Recteur incompétent ! Tels sont les messages écrits sur les pancartes brandit par les étudiants de l'université de Ziguinchor. Fortement mobilisés, ils ont listé leurs maux ce lundi matin.



« Nous avons décidé de marcher pacifiquement juste pour montrer et contester les manquements et mauvaises conditions que nous vivons au sein de l’université Assane Seck de Ziguinchor », a déclaré le porte-parole des étudiants, Mamary Lo Gaston Mané, à la fin de la marche.



Sur les manquements notés au sein de leur établissement, a-t-il listé : « L’Etat a pris la décision d’orienter tous les bacheliers dans les universités publiques, une chose que tout le monde magnifie. Mais, l’autorité a décidé d’orienter 3000 étudiants à l’université Assane Seck qui ne peut pas accueillir tous ces étudiants ».



Malgré cela, a-t-il pesté, « l’Etat a orienté plus de 3000 étudiants, ce qui est un manque de respect notoire ». Les promesses non tenues par le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann, avec la construction de sept (7) chapiteaux, sont entre autres les revendications des étudiants.