Ziguinchor : une bande de cambrioleurs âgée entre 18 et 20 ans arrêtée par la police

Trois individus ont été arrêtés, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février, à Ziguinchor (sud) pour "association de malfaiteurs et vols en réunion commis avec effraction". Il s’agit de Malick Sow apprenti chauffeur, âgé de 19 ans, Abdoulaye Babou, soudeur métallique âgé de 18 ans et Diène Sow, un pécheur âgé de 20 ans.

Tous, domiciliés à Kadior, un quartier situé à la lisière de la commune de Ziguinchor, ils ont été appréhendés par les hommes du Commissaire principal de police Malick Dieng qui ont été alertés, à la suite d'une plainte, par le gérant d'une boutique de cosmétiques et divers établi à Belfort.



« C'est dans la nuit du 21 au 22 janvier que la bande de cambrioleurs qui était activement recherchée après plusieurs vols s'est introduite dans une boutique sise au Belfort avant d'emporter 1.500.000 de Fcfa », renseignent les sources de Libération.



Qui soulignent que « les trois cambrioleurs ont tous reconnu les faits qui leur sont reprochés devant les enquêteurs avant d’être déférés devant le parquet de Ziguinchor ».