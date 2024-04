Naufrage au large des Canaries : 51 disparus dans une embarcation partie de Mbour, seuls neuf (9) rescapés dénombrés

Une embarcation partie de Mbour (Ouest du Sénégal) avec à son bord 60 personnes a fait naufrage dans l’Atlantique, au large des Canaries. Seuls neuf (9) migrants ont été secourus lundi 29 avril, par les forces espagnoles. Les rescapés ont été secourus après avoir passé deux jours accrochés au canot en partie immergé dans l’eau.



Le bilan est lourd. Cinquante et une (51) personnes, originaires d’Afrique subsaharienne, sont portées disparues après le naufrage de leur embarcation dans l’Atlantique, a indiqué l’agence de presse espagnole Efe. La pirogue comptait 60 migrants à bord, tous des hommes, mais seuls neuf d'entre eux ont pu être sauvés par les forces espagnoles en utilisant un hélicoptère.



Selon le journal espagnol qui s’est procuré des images de la scène, certains s’étaient réfugiés sur la poupe (arrière du navire), dans la partie la plus haute du bateau qui n'était pas encore inondée. D’autres avaient pris place à l’avant, aussi au-dessus de l’eau.



« Le bateau a coulé à son 7e jour de navigation »



Les survivants ont été pris en charge sur l’île d’El Hierro, où ils ont reçu les premiers soins médicaux. Ils ont ensuite été transférés à l’hôpital de la commune, pour des cas de déshydratation et de douleurs abdominales.



D’après le témoignage des survivants, la pirogue avait quitté Mbour, au Sénégal, neuf jours plus tôt. Le septième jour de navigation, l'embarcation a coulé, emportant avec lui 51 personnes. C'est seulement deux jours plus tard que les neuf rescapés ont été repérés et secourus.



Les autorités sont retournées sur la zone pour tenter de repêcher les cadavres du reste de l'embarcation. Pour le moment, aucun corps n'a été retrouvé aucun.