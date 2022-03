Zimbabwe: des législatives partielles en forme de test pour l'opposition

Malgré les promesses d’une « nouvelle démocratie » faites par le président Emmerson Mnangagwa, arrivé au pouvoir il y a 4 ans, la campagne électorale a été une fois de plus marquée par des intimidations et des violences envers l’opposition. Le mois dernier, 70 incidents ont été enregistrés par un groupe de surveillance pré-électoral, qui a également relevé de nombreuses irrégularités : la présence par exemple de plus de 3 200 électeurs âgés de plus de 100 ans sur les listes électorales.



Pour le principal leader de l’opposition Nelson Chamisa, ce scrutin va permettre de tester la popularité de son tout nouveau parti, La coalition des citoyens pour le changement. Mouvement né le mois dernier, après l’éclatement du parti historique de l’opposition, le MDC, miné par les divisions.



Désillusion de la population

Mais la participation risque d'être faible, estiment les analystes politiques. Les deux dernières années ont été marquées par la pandémie de Covid-19 et d’importantes difficultés économiques. À cela s’ajoute la désillusion de la population.



Avec la chute de l’ancien président robert Mugabe, les Zimbabwéens s’attendaient à d’importants changements qui ne se sont jamais concrétisés. À noter aussi que l'un des fils de l'ancien président, Robert Mugabe, a fait campagne pour la ZANU-PF, le parti au pouvoir.