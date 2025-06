Bateau pour Gaza: un des six Français a accepté son expulsion, les autres présentés à un juge

Les six militants français arrêtés par les autorités israéliennes à bord d'un bateau dont le but était de briser le blocus de Gaza ont reçu la visite de diplomates français, et l'un d'eux a accepté d'être expulsé dès ce mardi 10 juin, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. «Un de nos compatriotes a choisi de signer le formulaire israélien acceptant son expulsion accompagnée sans attendre la décision de justice. Il devrait regagner la France dès aujourd'hui. Les cinq autres ont décliné et leur éventuelle expulsion aura lieu après décision du juge israélien dans les prochains jours», a dit le ministre dans une déclaration écrite diffusée en marge d'un sommet sur les océans à Nice. Le ministre n'a pas donné de précision sur l'identité du Français qui sera immédiatement expulsé. L'eurodéputée LFI Rima Hassan fait partie des personnalités qui étaient à bord du navire, comme l'activiste suédoise Greta Thunberg, écrit l'AFP.