« La non limitation ne fait pas partie de la feuille de route du Président pour le Dialogue national », selon Zahra Iyane Thiam

La ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire a affirmé ce dimanche 15 décembre que la non limitation du mandat présidentiel n’est pas à l’ordre du jour au niveau de la majorité présidentielle. Même si c’est un des leurs, Serigne Mbacké Ndiaye, qui l’a mise sur la table.



Selon Zahra Iyane Thiam, cette question n’a pas été évoquée dans le cadre du dialogue politique. « Elle aurait pu être évoquée mais l’information que j’ai et qui est indéniable, c’est que c’est une question qui n’est ni portée par la majorité présidentielle ni débattue dans le cadre du dialogue politique », a dit madame le ministre.



Zahra Iyane Thiam de renseigner que « le président de la République a mandaté l’ensemble des 20 représentants de la majorité au niveau de la commission du dialogue politique, y compris Serigne Mbacké Ndiaye, sur la base d’une feuille de route clairement indiquée dans le cadre de la conférence des leaders de Benno à l’issue des séminaires tenus, pour décliner l’ensemble des positions de la majorité présidentielle, mais celle-ci (suppression de la limitation des mandats) n'en fait pas partie»