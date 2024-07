L'Aéroport de Saint-Louis intégré officiellement à l'ASCNA à partir du 1er janvier 2025

La 73ème session du Comité des Ministres de l’ASECNA s’est tenue ce 26 juillet 2024 à Ouagadougou, avec la participation de quinze ministres. L’examen de l’intégration de l’aéroport de Saint-Louis (Sénégal) à l’ASECNA, une demande introduite par le Sénégal était à l’ordre du jour.



Selon un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, le Ministre, El Malick NDIAYE a su convaincre ses pairs grâce au niveau satisfaisant de la mise aux normes de l’OACI de l’aéroport de Saint-Louis, condition indispensable pour son admission aux activités communautaires de l’ASECNA.



Le Comité des Ministres a ainsi adopté une résolution pour inscrire l’aéroport de Saint-Louis au titre des activités communautaires de l’ASECNA à partir du 1er janvier 2025. Cette décision, majeure indique le document assurera une meilleure sécurité de la navigation aérienne et permettra au Sénégal de réaliser des économies annuelles de près de deux milliards de francs CFA, couvrant les charges de personnel, la maintenance et le calibrage des équipements de navigation aérienne, de météorologie et de sécurité incendie.



Ainsi, à partir du 1er janvier 2025, l’ASECNA prendra en charge la gestion des services de navigation aérienne, tandis que AIBD SA continuera à s’occuper de la gestion commerciale de l’aérogare de Saint-Louis, en se concentrant sur sa croissance et le développement des activités connexes pour la réalisation des aéropôles.



Il est aussi noté sur le communiqué que le ministre a donné aussi son accord de principe pour l'intégration prochaine de la Gambie, une fois les conditions remplies.