Asphyxiés par Kosmos et BP Goxou Mbathie, Nguet Ndar et Hydrobas au bord de l'implosion...

Goxou Mbathie, Nguet-Ndar et Hydrobas sont le coeur battant de la pêche à Saint-Louis. Des milliers de personnes vivent et dépendent entièrement des activités de pêche dans ces lieux. Aujourd'hui, avec l'exploitation du gaz, ces pêcheurs se retrouvent dans un piège sans fin. Diattara, le site le plus poisonneux hérité de leurs ancêtres, l'accès leur est désormais interdit. Une totale asphyxie! Et aucune bouée de sauvetage ne leur est lancée. Témoignages recueillis sur place par PressAfrik.

Babou Diallo

