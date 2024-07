Préparatifs du grand Magal : Cheikh Bass face à la presse dimanche

En prélude du grand Magal de Touba qui se tiendra dans moins d’un mois, le porte-parole du khalife général des mourides, Cheikh Bass Abdou Khadre fera face à la presse, dimanche 28 juillet à 16 h à la résidence Cheikhoul Khadim.



« Sous le Ndigël de Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, khalife général des mourides, Cheikh Bassirou Mbacké, son porte-parole et Dieuwrigne du comité d'organisation du grand Magal de Touba va s'adresser à la presse, le dimanche 28 juillet 2024, à la résidence Cheikhoul Khadim.

Cette importante déclaration entre dans le cadre des préparatifs du grand Magal de Touba 1446/2024. "La presse nationale et internationale y est cordialement conviée à 16 h ", informe le président de la commission culture et communication.