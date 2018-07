​ Attaque à main armée en Casamance : Six morts dont deux du côté des militaires

Un braquage dans le village de Djibanar situé dans la région de Sédhiou a fait six morts. Parmi les victimes, deux militaires du 6e Bataillon d’infanterie de l'armée sénégalaise. Le drame est survenu au cours d’un accrochage avec des éléments supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (Mfdc).



L'incident a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi, selon "Source A" qui donne l’information. La Dirpa n’a ni infirmé ni confirmé l’information, précise le journal.



Les affrontements ont fait deux (2) morts et quatre (4) blessés du côté de l’armée tandis que du côté des assaillants, on enregistre quatre (4) morts et plusieurs blessés.