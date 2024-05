Larousse édition 2025 : Omar Sy et Angélique Kidjo immortalisés

Le Franco-Sénégalais Omar Sy et la Béninoise Angélique Kidjo verront désormais, leurs noms gravés dans le dictionnaire Le Larousse. Une inscription dans la postérité leur est dorénavant offerte. Ces deux stars, Omar Sy (cinéma) et Angélique Kidjo (musique) sont introduites dans l'édition 2025 du dictionnaire Le Larousse.



Cette nouvelle distinction pour les deux est un couronnement pour leurs performances artistiques universellement reconnues.

Omar Sy, la star de Trappes multiplie les performances artistiques depuis maintenant quelques décennies. L'édition 2025 du dictionnaire Le Larousse a enregistré plus de 40 nouvelles personnalités. Dont Antoine Griezmann et Beyoncé Knowles.