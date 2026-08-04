​« Cessez vos exactions » : Le cri d'alarme de l'opposant gambien Ousainu Darboe adressé au président Diomaye Faye sur la question frontalière

La tension frontalière entre le Sénégal et la Gambie, ravivée récemment par des incidents militaires dans la zone de Bulock, a provoqué de vives réactions politiques dans la région. Alors que les deux gouvernements ont convenu de reprendre le bornage de leur frontière commune pour apaiser la situation, le dossier s'invite avec acuité dans le débat public gambien.



S'exprimant lors d'un rassemblement à Kiang Jiffarong, l'opposant et leader de l'UDP, Ousainu Darboe, a vivement critiqué la gestion de cette crise par le président Adama Barrow face aux interdictions de culture imposées aux agriculteurs gambiens par les autorités sénégalaises.



Selon des propos rapportés par Voice of Gambia, il a estimé que le chef de l'État gambien manquait d'implication directe : « Lorsque ces plaintes ont été formulées, je ne pense pas que le président Barrow aurait dû envoyer quelqu'un pour le représenter dans le dialogue. S'il ne peut rencontrer le président Diomaye Faye en personne, il devrait l'appeler directement. Je suis convaincu qu'il est plus à même de convaincre le président Diomaye Faye que n'importe lequel de ses ministres. »



Insistant sur la nécessité absolue de protéger les récoltes et les moyens de subsistance des populations locales avant tout règlement territorial, l'opposant a également lancé un appel pressant au Chef de l’Etat du Sénégal. Il a ainsi exhorté : « Je lance un appel au président Diomaye Faye pour qu’il ordonne aux autorités de cesser leurs exactions envers les agriculteurs gambiens et que nous discutions de la question frontalière après la saison des récoltes.