Kolda : les jeunes mobilisés pour intensifier les actions communautaires durant les vacances

Les associations de jeunes et les mouvements à foulards de la région de Kolda comptent jouer un rôle de premier plan dans les activités communautaires prévues durant les grandes vacances. En perspective de cette mobilisation, une réunion d'information et de préparation s'est tenue ce mercredi 5 août, sous la présidence du directeur régional de la Jeunesse et des Sports, Bécaye Souané.



Cette rencontre visait à mieux organiser le déploiement des organisations de jeunesse afin de renforcer leur implication dans plusieurs actions d'intérêt public. Il s'agit notamment de la lutte contre les inondations, de la campagne de reboisement, des opérations de Set-Setal, des cours de vacances ainsi que des initiatives d'appui multiforme en faveur des personnes vulnérables.



Selon Bécaye Souané, l'objectif est de faire des jeunes de véritables acteurs du développement local en les associant davantage aux efforts de l'État et des collectivités dans la promotion de la citoyenneté, de la solidarité et de la préservation de l'environnement.



Le directeur régional de la Jeunesse et des Sports a également profité de cette rencontre pour informer les participants de la prochaine étape de la tournée de la flamme olympique au Sénégal. La région de Kolda accueillera cet événement le 18 octobre prochain, une date qui s'annonce comme un moment fort de mobilisation populaire autour des valeurs de l'olympisme.



Les échanges ont aussi porté sur la préparation de cette étape de la flamme olympique. Les représentants des associations de jeunes et des mouvements à foulards ont réfléchi aux activités culturelles, sportives et d'animation qui seront organisées afin d'assurer un accueil à la hauteur de l'événement et de mettre en valeur le dynamisme de la jeunesse du Fouladou.



À travers cette réunion préparatoire, les autorités entendent fédérer l'ensemble des organisations de jeunesse autour d'un programme d'actions concertées, avec l'ambition de faire des vacances un temps d'engagement citoyen et de service à la communauté.