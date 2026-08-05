Sénégal : Caporal Fall annonce son limogeage de l’ASP et promet une réponse politique

Le Caporal Fall, ex-Contrôleur Territorial par intérim au pôle Centre-Ouest de l’Agence d’Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) à Thiès, a annoncé dans un message avoir été officiellement notifié de son limogeage par la direction de l’Agence.



Tout en dénonçant une décision de "purement politique", le militant de Pastef (majorité parlementaire) d’Ousmane Sonko assure n’avoir jamais trahi ses convictions "pour un poste ou un quelconque intérêt". Il a néanmoins annoncé une riposte. «Dans les prochains jours, je reviendrai en détail sur cette décision et sur les circonstances qui l’entourent (…) ma réponse se fera dans le respect des règles démocratiques et par des actes politiques», a-t-il promis.



Pour la suite, Caporal Fall indique qu’il va se consacrer pleinement à ses chroniques ainsi qu’à la massification et à la vente des cartes de membre de Pastef Les Patriotes. Il se prépare également à accueillir le Président Ousmane SONKO lors de sa prochaine venue à Thiès. "Je reste debout, fidèle à mes valeurs et déterminé à poursuivre mon engagement au service de mes convictions", a-t-il conclu.



Ce limogeage du militant de Pastef intervient dans un contexte de «clarification politique» où, dans le cadre de la rupture entre le Président Diomaye Faye et son ex-Premier ministre Ousmane Sonko, ceux qui sont fidèles à ce dernier ont commencé à subir des limogeages.