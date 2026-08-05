Sénégal : la Banque mondiale débloque 340 milliards FCFA pour l'agriculture, les transports et l'emploi

Le Groupe de la Banque mondiale va mobiliser 340 milliards de FCFA en faveur du Sénégal pour financer plusieurs projets structurants. L'annonce a été faite ce mercredi par Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à l'issue d'une audience avec le président Bassirou Diomaye Faye.



Ce financement est destiné à soutenir des projets dans les secteurs de l'agriculture, des transports ainsi que du renforcement de la résilience des jeunes et des femmes. Il s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale, visant à accompagner les priorités de développement économique et social du pays, selon la RTS.