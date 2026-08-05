Kyiv: des frappes russes font au moins 17 morts et 44 blessés

Des frappes russes menées dans la nuit de mardi à mercredi ont fait au moins 17 morts et 44 blessés à Kyiv et dans sa région, selon les autorités ukrainiennes. Plusieurs infrastructures, notamment des sites logistiques, ont également été détruites, selon le constat de l’AFP.
La Russie a lancé 115 drones et 28 missiles, dont plusieurs missiles balistiques, au cours de cette nouvelle attaque, a indiqué l’armée de l’air. Elle a souligné avoir abattu 98 drones et n’aurait intercepté aucun missile, alors que Kyiv a déploré depuis des semaines un manque de munitions antibalistiques.
Cette situation intervient alors que Kyiv a fait face depuis plusieurs semaines à un manque de munitions destinées à ses systèmes de défense antimissile balistique.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de son côté, a une nouvelle fois appelé ses alliés à fournir davantage d’intercepteurs de missiles balistiques. « Des intercepteurs de missiles balistiques auraient pu sauver la vie de ceux qui sont morts aujourd’hui », a-t-il déclaré, estimant que les retards dans la livraison de ces équipements contribuent à l’aggravation du bilan humain.
La Russie a lancé 115 drones et 28 missiles, dont plusieurs missiles balistiques, au cours de cette nouvelle attaque, a indiqué l’armée de l’air. Elle a souligné avoir abattu 98 drones et n’aurait intercepté aucun missile, alors que Kyiv a déploré depuis des semaines un manque de munitions antibalistiques.
Cette situation intervient alors que Kyiv a fait face depuis plusieurs semaines à un manque de munitions destinées à ses systèmes de défense antimissile balistique.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, de son côté, a une nouvelle fois appelé ses alliés à fournir davantage d’intercepteurs de missiles balistiques. « Des intercepteurs de missiles balistiques auraient pu sauver la vie de ceux qui sont morts aujourd’hui », a-t-il déclaré, estimant que les retards dans la livraison de ces équipements contribuent à l’aggravation du bilan humain.
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