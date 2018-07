​ Fou malade : "le Sénégal doit accepter le verdict de la CEDEAO par mesure de cohérence"

Le rappeur Fou malade invite l’Etat du Sénégal à se conformer à la décision prononcée par la Cour de justice de la Cedeao. Car, souligne-t-il, l’Etat «s’est dit membre de la Cedeao. Et, on n’est pas membre de cette organisation pour rien».



Poursuivant il ajoute : «Cette organisation est régie par des lois et règlements. Et tout pays membre est soumis au respect d’un certain nombre d’engagements». Et, de préciser qu’ : «appartenir à la Cedeao, c’est s’engager à respecter un certain nombre de règles. Par conséquent, la justice sénégalaise doit se conformer à la décision de la Cedeao sur l’affaire Khalifa Sall».



Par ailleurs, le «Y en a marriste » s’est aussi prononcé sur le rejet de l’inscription sur les listes électorales de Karim Wade. Cette décision, avance-t-il, «ne me surprend pas».



«Je ne m’attendais pas à ce que l’inscription de Karim Wade soit validée, parce qu’on l’a déjà condamné et lui a infligé une lourde peine. Comme si cela ne suffisait pas, on l’a obligé à s’exiler au Quatar à la suite d’un deal», fulmine-t-il.



A l’en croire le régime de Macky Sall fait tout ce qui est en son pouvoir pour écarter les adversaires de taille. Et, Karim Wade est juste un adversaire de taille et qui jouit également d’une certaine cote de popularité.



En marge de la cérémonie de dotation du Fonds de Développement des Cultures Urbaines (Fdcu), Malal Talla de souligner qu’il appartient aux partisans de Khalifa Sall et de Karim Wade de se battre pour que justice soit faite et leurs droits préservés.