​ Italie : un homme d'affaires sénégalais mis en cause dans l’exportation frauduleuse de véhicules volés

Une vaste enquête menée par les carabiniers forestiers de Milan (Italie), a mis en lumière un réseau international de trafic illégal reliant l'Italie au Sénégal.



L'affaire éclabousse dix personnes et, au premier plan, un homme d'affaires sénégalais établi en Italie. Ce dernier est soupçonné d'être au cœur d'une filière clandestine spécialisée dans l'exportation frauduleuse de véhicules volés et de déchets dangereux, maquillée au mépris des réglementations environnementales et douanières.



Au centre des investigations figure une cargaison compromise interceptée avant son départ vers le Sénégal. Selon les constatations des enquêteurs rapportées par la source en.ilsole24ore.com, l'entrepreneur sénégalais « avait déclaré dans les documents douaniers qu'il exportait des denrées alimentaires », alors que le conteneur dissimulait en réalité « des dizaines de cadres de motos et de moteurs de voitures ».



L'inspection minutieuse a également permis de découvrir « neuf motos volées » préalablement dépouillées de leurs pièces pour effacer toute trace de leur origine illicite.



Les perquisitions menées chez l'homme d'affaires et dans les casses ont conduit à d'importantes saisies 120 mètres cubes de ferraille, des épaves contenant des déchets spéciaux et des blocs moteurs invérifiables, illustrant l'ampleur de ce trafic transfrontalier de déchets dangereux.



Les dix mis en cause ont été déférées devant les autorités judiciaires.