Centenaire du rappel à Dieu de Serigne Touba : Majalis dévoile un programme international de commémoration

Le centenaire du décès de Cheikh Ahmadou Bamba (1927-2027) sera marqué par une série d’activités internationales destinées à mettre en avant l’héritage spirituel et intellectuel du fondateur du mouridisme.



Baptisée « Centenaire international Cheikh Ahmadou Bamba – Xarnubi », cette commémoration est portée par la structure Majalis, qui prévoit un programme d’activités dans plusieurs espaces à travers le monde.



Selon les initiateurs, l’objectif est de valoriser la dimension universelle de la pensée de Serigne Touba et la portée de son enseignement, au-delà des frontières sénégalaises.



Cette célébration sera également l’occasion de revisiter l’œuvre du guide religieux, notamment ses contributions dans les domaines de la spiritualité, du savoir et des valeurs humaines, selon l'APS.