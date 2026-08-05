Mexique : un influenceur de 24 ans, en direct sur Tiktok, tué d'une balle dans la tête

Dans l’Etat du Sinaloa, dans le nord-est du Mexique, César Gastélum, un influenceur âgé de 24 ans, a été tué d’une balle dans la tête, dans la soirée du mardi 04 août. Selon les informations relayées par le quotidien français Libération, la victime était en live devant un restaurant quand une moto s’est arrêtée à son niveau et que le conducteur a ouvert le feu. Aucun suspect n’a encore été arrêté.



César Gastélum comptait plus de 500 000 abonnés sur TikTok. Il diffusait un direct aux côtés de deux amis, déguisés en livreurs de repas dans le cadre d’un défi, quand deux individus sur une moto se sont arrêtés à leur hauteur. Le conducteur lui a tiré une balle en pleine tête avant de repartir.



La diffusion des images sur le réseau social a aussitôt été interrompue, avant qu’elles ne soient retirées de la plateforme. Mais certains sites d’information ont conservé une partie de la vidéo et diffusé les images de l’attaque. On y voit les trois vidéastes vêtus de vestes rouges et de sacs à dos de livreurs en pleine conversation. Ils ont à peine le temps de tourner la tête lorsque la moto s’arrête à leur niveau que l’assaillant dégaine son arme et tire mortellement sur César Gastélum, qui s’effondre instantanément.



Toujours selon le média, l’attaque s’est produite dans une zone commerciale très fréquentée, située à proximité du siège du parquet de Sinaloa, à Culiacán, la capitale de l’Etat. Ce district est troublé depuis deux ans par les luttes intestines d’un puissant cartel local. Le quartier Desarrollo Urbano Tres Ríos, où César Gastélum a été tué, est connu pour être le principal pôle gastronomique, commercial et de vie nocturne de Culiacán, selon le quotidien mexicain Excelsior.



Bien qu’il s’agisse d’un quartier huppé bénéficiant d’une présence policière constante, il a été le théâtre de nombreux actes de violence et affrontements armés, et fut notamment l’épicentre des événements connus sous le nom de «Culiacanazo» : des combats qui ont opposé le cartel de Sinaloa et les forces armées mexicaines en octobre 2019, après l’arrestation de deux narcotrafiquants, notamment l’un des fils d’«El Chapo».



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame.