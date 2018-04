​ Semaine nationale de la prévention routière : le Sénégal perd 77 milliards de F Cfa chaque année

Le Directeur général de la nouvelle prévention routière a appelé à la formation et à la sensibilisation à l’occasion de la semaine nationale de la prévention routière. Makhtar Faye d'informer que les accidents de la circulation pèsent lourdement sur l’économie du pays.



«Pas mois de 77 milliards sont injectés dans l’économie à cause des accidents de la circulation, ce qui représente 1% de notre PIB », a renseigné le Dg de la nouvelle prévention routière.



Et, pour lutter contre cette tragédie qui fait perdre la vie à beaucoup de Sénégalais, Mactar Faye appelle les usagers à respecter les règles de circulations.



Il est d'avis que «pour inviter les usagers à respecter les règles de circulations, il faut absolument qu’ils les apprennent, qu’ils se les approprient, qu’ils aient un autre comportement dans la circulation».



«Notre seul crédo, a-t-il rappelé, c’est de réduire les accidents de la circulation. Il y a trop de morts, trop de blessés et ça, c’est un frein pour le développement économique d’un pays».



Le Dg a salué le thème de cette année, qui, selon lui, a pour intérêt de «créer un cadre de concertation parce que la semaine nationale de la prévention routière, c’est un moment de mobilisation nationale».