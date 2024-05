Saraya : destruction de sites d'orpaillage clandestins le long de la Falémé

La guerre contre les orpailleurs clandestins continue de plus belle dans la région de Kédougou. Sur ce, des éléments de la Brigade de la Gendarmerie de Saraya ont fait des descentes musclées dans les sites d'orpaillage clandestins. Ces sites démantelés se trouvent dans le département de Saraya. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands sites du département qui est détruit. Ces endroits se trouvent le long de la Falémé et englobent le village de Sansamba dans la commune de Bembou.

Dans ce cadre, 18 personnes sont interpellées. Parmi elles, il y a 16 ressortissants Burkinabés et deux Maliens. Ces mis en cause sont en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Saraya, avant d'être livrés au Parquet de Kédougou.



Par ailleurs, un lot de matériels est saisi. Il se chiffre entre autres de 17 motos de deux roues, 4 motos pompes, 3 groupes électrogènes et 21 grammes d'or.



Ainsi, d'après les autorités étatiques, cette opération de sécurisation est loin de s'en arrêter à ce stade. Elle va se poursuivre tout le long de la Falémé, cette partie devenue très poreuse du fait de sa position frontalière avec le Mali et la Guinée.